Akhisarspor salı başlayacak TFF 1'inci Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Akhisarspor koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek.

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Akhisarspor koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek. Ligde bugün Altay'la İzmir deplasmanında oynaması gereken maç 1 gün kala ertelenen yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışacağız. Zaten Altay maçının ardından milli ara olduğu için takıma 3 gün izin verecektik. Şimdi bu arayı 4 güne çıkardık" dedi. Vural, İstanbul'dan ailesini Akhisar'a getireceğini, bu süreçte yanında kalacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA