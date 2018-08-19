Akhisarspor, Sahasında Konuk Ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Akhisarspor'a konuk oldu. Bir kırmızı kartın da çıktığı mücadelede Akhisarspor ile Çaykur Rizespor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Çaykur Rizespor'un golünü 28. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Akhisarspor'un golünü 66. dakikada Mustafa Yumlu attı. Ev sahibi ekipte 45+3. dakikada Yevhen Seleznyov kırmızı kart gördü.

AKHİSARSPOR GELECEK HAFTA BAŞAKŞEHİR'E KONUK OLACAK

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor da Akhisarspor da puanını 1 yaptı.

Çaykur Rizespor, bir sonraki hafta taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.