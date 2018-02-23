Akhisarspor Sahasında Atiker Konyaspor'u 3-0 Yendi
Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 3-0 yendi.
Akhisarspor - Konyaspor maçında kazanan, 3-0'lık skorla Akhisarspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Akhisar Stadyumu'nda oynandı.
Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 68. dakikalarda Seleznev ile birlikte 88. dakikada Serginho'dan geldi.
AKHİSARSPOR PUANINI 30'A YÜKSELTTİ
Bu sonucun ardından Akhisarspor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Konyaspor ise 21 puanla küme düşme potasında, 16. basamakta yer aldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
YORUMLAR (10)
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KONYA ANTALYA BURSA GİBİ TAKIMLAR DÜŞMESİN. OSMANLI ALANYA AKHİSAR KARABÜK KASIMPAŞA GİBİ TAKIMLAR DÜŞSÜNCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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TEBRİKLER akhisar siporaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ege nin incisi guzel AKHİSAR şehrim her şeyin en guzeline layık akhisar spor takımı kutlyorum teli kavak tayfaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın BİR TÜRLÜ KÜME DÜŞMEDİ GİTTİ ŞU AKHİSAR! NE İŞLERİ VAR SÜPER LİGDE? ONCA BÜYÜK ANADOLU KENTİ ALT LİGLERDE SÜRÜNÜRKEN BU SIRADAN KÜÇÜK BİR İLÇE TAKIMINI NE DİYE LİGDE TUTUYORLAR ANLAMIYORUM? YAZIK DEĞİLMİ KOSKOCA KONYAYA VEYA ANTALYAYA YADA DİĞER BÜYÜK CAMİALARA? AKHİSAR KİM OLUYOR???Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Akhisarlı oyuncular gole giderken iki defa Konyalılarca düşürüldüler. Net olarak kırmızı kart verilmesi gereken pozisyonlarda hakem faul dahi çalmadı. Peki Akhisar ne yaptı? Oyunu oynadı ve üç golle üç puan aldı. Demem o ki Akhisar dahi, böyle maçın kaderini belirleyen hakem hataları ile Konyaya üç atıyorsa, yapılan hakem hataları hele de Beşiktaş gibi bir takım için senin kesinlikle bahanen olamaz Şenol efendi.Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır