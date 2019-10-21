Akhisarspor rotaya oturdu

TFF 1'inci Lig'de milli aradan önce Giresunspor'a yenilerek liderlikten inip dördüncü sıraya gerileyen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi.

21.10.2019 14:21
Akhisarspor rotaya oturdu

TFF 1'inci Lig'de milli aradan önce Giresunspor'a yenilerek liderlikten inip dördüncü sıraya gerileyen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi. Haftanın açılış maçında cuma günü rakibini 2-1'le geçmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, cumartesi ve pazar günü diğer rakiplerinin takılmasıyla çifte sevinç yaşadı. Puanını 16'ya çıkaran Akhisarspor, 17 puanla liderliği devralan Hatayspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada, direkt Süper Lig'e yükselme hattında yer alıyor. Giresun yenilgisi hariç son 5 maçı 4 galibiyetle geçen Akigo, 28 Ekim Pazartesi günü Osmanlıspor deplasmanında çıkışını sürdürmeye çalışacak.  


- Akhisar
Kaynak: DHA
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