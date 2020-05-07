Akhisarspor resmi yazı bekliyor

TFF 1'inci Lig'in en iddialı Süper Lig adaylarından Akhisarspor, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'tan beri duran sezonun 12 Haziran'da yeniden başlayacağının netleşmesiyle antrenmanlara hız verirken, başkan Fatih Karabulut, Futbol Federasyonu'ndan resmi yazı beklediklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig'in en iddialı Süper Lig adaylarından Akhisarspor, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'tan beri duran sezonun 12 Haziran'da yeniden başlayacağının netleşmesiyle antrenmanlara hız verirken, başkan Fatih Karabulut, Futbol Federasyonu'ndan resmi yazı beklediklerini söyledi. Kulüpte şu an için 15 futbolcunun Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sosyal mesafeli olarak antrenmanları sürdürdüğünü belirten Karabulut, "Federasyon kulüplere henüz yazılı duyuru yapmadı. Bizlere henüz toplanmamız gereken bir resmi yazı gelmedi. Ancak bireysel çalışmalarımız devam ediyor. Antrenmana çıkan 15 oyuncudan 7'si tesislerde yaşamını sürdürürken diğer oyuncularımız araçları ile gidip geliyor" dedi.

Takımın kondisyon seviyesinin iyi durumda olduğunu belirten Başkan Karabulut, "Futbolculara test uyguladık. Hepsi 19 Mart'tan beri evlerinde teknik heyetimizin verdiği program dahilinde çalışmalarını aksatmamış. Takım halinde maçlara hazır hale gelmemiz için ise 4 haftanın gerekli olduğunu düşünüyorum. TFF Sağlık Kurulu'ndan gelen sosyal mesafeyi koruma uyarılarına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmaların öncesi ve sonrası dezenfekte yapıyoruz, duşları ayrı kullanıyorlar, ayrı ayrı havlular var, tüm bu kurallara dikkat ediyoruz" diye konuştu.

YILMAZ VURAL 2 AYDIR TESİSLERDELiglerin durdurulmasının ardından salgın sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına takılan Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yaklaşık 2 aydır tesislerde kaldığını ifade eden Başkan Fatih Karabulut, "Teknik direktörümüz de resmi bir yazı gelmesini bekliyor. Allah göstermesin bir sıkıntı çıksa sorumluluk bize ait olacak. Bir dönem tesislerimizi tamamen kapattık hiçbir futbolcuyu almadık" dedi."BİZ DE OYNANSIN DEDİK"Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün liglerin devamıyla ilgili açıklamasında TFF 1'inci Lig'deki 18 takımın 11'inin sezonun devamını istediğini belirtirken Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, kendilerinin de bu ekiplerden biri olduklarını söyledi. Karabulut, "Biz de liglerin devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdik. Bir an önce kararın resmi olarak yayınlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.CEVAPSIZ SORU ÇOK

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, koronavirüs sürecinde uygulanacak antrenman metodları ve maçlarla ilgili halen birçok bilinmezlik olduğunu dile getirdi. TFF Sağlık Kurulu'ndan gelen protokol uyarınca 6 kişinin yer aldığı antrenmanlar yaptıklarını hatırlatan Vural, "Temassız çalışıyoruz. Ne zaman takım antrenmanlarına başlayacağımızın kararını ben kendim veremem. Bu riski ben alamam. Oyuncularımın evlerinde çocukları var. Hazırlık sürecinde özel maç oynayıp oynayamayacağımız belli değil. Protokolde bunların cevabı yok. Futbol sosyal bir olay. Sağlık personelleri gibi biz de risk almak zorundayız. İnsanların evlerinde heyecanlanacakları, eğlenecekleri bir şey kalmadı. Bu riski alacağız" dedi.

Kaynak: DHA