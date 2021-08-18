Akhisarspor reklam arıyor

TFF 2'nci Lig'e düştüğü sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarını sürdüren Akhisarspor, kulübe reklam vermek isteyenler için reklam bedellerini belirledi.

TFF 2'nci Lig'e düştüğü sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarını sürdüren Akhisarspor, kulübe reklam vermek isteyenler için reklam bedellerini belirledi. Akhisarspor'da isim hakkı bedeli 1 milyon 250 bin TL artı KDV, formalara göğüs reklamı bedeli 400, sırt reklamı 150, şort ve kol reklamları ise 100 bin artı KDV olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı