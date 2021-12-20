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Akhisarspor puanla bitirdi

Akhisarspor puanla bitirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, ilk yarıyı Amed Sportif deplasmanındaki golsüz beraberlikle tamamladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, ilk yarıyı Amed Sportif deplasmanındaki golsüz beraberlikle tamamladı. Devrenin son haftasında ligden çekilen Kastamonuspor'la oynaması gereken karşılaşmayı bay takım olarak geçecek Akhisar, tatile erken çıktı. Düşme hattına kadar gerilediği ligde son 2 maçta 4 puan alan yeşil-siyahlı ekip, ilk yarıyı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 21 puanda bitirdi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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