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Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Akhisar, Spor

Akhisarspor nefes nefese

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor, sezonun 6 final haftasına kıyasıya bir Süper Lig yarışında girdi.

17.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:17
Akhisarspor nefes nefese

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor, sezonun 6 final haftasına kıyasıya bir Süper Lig yarışında girdi. Ligde 28 hafta sonunda 45 puanla 5'inci sırada yer alan Akhisar, 2'nci sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. Akigo, 43 puanla Play-Off hattının dışındaki Altay'ın ise 2 puan üzerinde yer alıyor. Kalan haftalarda önce Play-Off'u garantileyip ardından ilk 2 yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, cuma günü Altay deplasmanına aradaki farkı açmak için çıkacak. Akhisar, Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü sınavlarıyla normal sezonu tamamlayacak.

Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yeşil-siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yaptı.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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