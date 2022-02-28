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Akhisarspor ne yapsa olmuyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor ne yapsa olmuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 5'inci mağlubiyetini öne geçtiği deplasmanda Uşakspor'a 2-1 yenilerek alan Akhisarspor, kabustan uyanamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 5'inci mağlubiyetini öne geçtiği deplasmanda Uşakspor'a 2-1 yenilerek alan Akhisarspor, kabustan uyanamadı. Uşak'ta Yusuf Cihat'ın golüyle üstünlüğü yakalayan yeşil-siyahlı ekip, ardından rakibine direnemedi. Son 8 maçını kazanamayan, haftalardır puan dahi alamayan Akhisar, grupta 26 puanla demir attığı düşme hattından bir türlü kurtulamadı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Haberler

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