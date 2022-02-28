Akhisarspor ne yapsa olmuyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 5'inci mağlubiyetini öne geçtiği deplasmanda Uşakspor'a 2-1 yenilerek alan Akhisarspor, kabustan uyanamadı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 5'inci mağlubiyetini öne geçtiği deplasmanda Uşakspor'a 2-1 yenilerek alan Akhisarspor, kabustan uyanamadı. Uşak'ta Yusuf Cihat'ın golüyle üstünlüğü yakalayan yeşil-siyahlı ekip, ardından rakibine direnemedi. Son 8 maçını kazanamayan, haftalardır puan dahi alamayan Akhisar, grupta 26 puanla demir attığı düşme hattından bir türlü kurtulamadı.
Demirören Haber Ajansı - Spor