Akhisarspor mutlu başladı

19.08.2019 13:00

TFF 1'inci Lig'de bekleme yapmadan 7 yıl yer aldığı Süper Lig'e dönmek isteyen Akhisarspor, sezonun ilk maçında evinde Adanaspor'u zor da olsa tek penaltı golüyle yenerek fire vermedi. Maçın 33'üncü dakikasında Rotman'ın ayağından penaltı kaçırıp fırsat tepen Akhisar, 82'nci dakikada bu kez yeni transferlerden Burhan'ın kullandığı penaltıyla golü buldu. Lige kayıpsız başlayan yeşil-siyahlılarda yeni transferlerden kaleci Gökhan, kurtardığı net pozisyonlarla alkış aldı. Bosna Hersekli golcü Hadzic, ilk maçında penaltı yaptırırken Burhan da galibiyeti getiren isim oldu.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilklerin her zaman zor olduğunu söyleyerek, "Belli bölümlerde maçtan önce isteğimiz oyunu oynayamadık ama önemli olan kazanmaktı" dedi. Altıparmak, ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceklerini belirterek, "İlk penaltıyı gole çevirsek daha rahat kazanırdık. Ligin ilk haftalarında takımlar tempoyu yakalamakta güçlük çekiyor. Milli maçlar için verilecek araya kadar kayıpsız gidip sonraki süreçte eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Bize oyunun her bölümünde destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik oldukça başarı gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA