TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçtan 1 puan çıkarıp düşme hattına geriledikten sonra Pazarspor'u evinde 3-1 mağlup eden Akhisarspor, moral buldu. Grupta 5-1'lik şok Kırklarelispor yenilgisi sonrası galibiyet elde eden yeşil-siyahlı ekip, rakibini Serkan Sefil (2) ve Kemal'in golleriyle rahat geçerken, düşme hattından tekrar çıkıp üzerindeki ölü toprağını attı.

Grupta 20 puana ulaşan Akhisar, gözünü yalnız 2 puan gerisinde olduğu Play-Off yarışına çevirdi. İlk yarının son maçına 19 Aralık'ta Amed Sportif deplasmanında çıkıp 3 puan arayacak Akhisarspor, ardından lige katılamayan Zonguldak Kömürspor'la oynaması gereken maçı bay geçeceği için devreyi erken kapatacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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