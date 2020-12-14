Akhisarspor Mesut Dilsöz'le gülemedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akhisarspor Mesut Dilsöz'le gülemedi

14.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:01
Akhisarspor Mesut Dilsöz'le gülemedi

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta Altınordu deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Teknik Direktör Mesut Dilsöz kötü gidişatı durduramadı.

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta Altınordu deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Teknik Direktör Mesut Dilsöz kötü gidişatı durduramadı. Cem Kavçak'ın ayrılmasıyla göreve getirilen deneyimli teknik adam, takımın eksiklerinin olduğunu dile getirdi. Özellikle hücum anlamında eksik taraflarının olduğunu belirten Dilsöz, "Yediğimiz gollerde de rakibin pozisyonu yoktu. Futbolcularım ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Ancak oyunsal anlamda eksikliklerimiz var" dedi.

Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Dilsöz, "Akhisarspor büyük bir camia, son yıllarda ülke futboluna damga vurmuş kulüplerimizden biri. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor. Basit goller yedik. Hücumda organize olamadık. Ancak tüm bu handikapları daha çok çalışarak yok edeceğiz" yorumunu yaptı. Akhisarspor son 4 maçında Keçiörengücü'ne 6-0, Ankaraspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0 ve Altınordu'ya 3-2 yenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Mesut Dilsöz: 'Oyunsal eksiklerimiz var
Mesut Dilsöz: "Oyunsal eksiklerimiz var
Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Neymar Tisserand Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor Mesut Dilsöz'le gülemedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:03:18. #1.14#
title