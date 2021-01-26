Akhisarspor, Medipol Başakşehir'den Alya Toure'yi kiraladı
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Akhisarspor, Medipol Başakşehir'den Alya Toure'yi kiraladı

26.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:50
Akhisarspor, Medipol Başakşehir'den Alya Toure'yi kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Medipol Başakşehir'den Alya Toure'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Medipol Başakşehir'den Alya Toure'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bu yıl başında Medipol Başakşehir'de profesyonel olan Gineli futbolcu Toure, Akhisarspor'la 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Ülkesinin 17 yaş altı milli takımında da forma giyen kanat oyuncusu, geçen yıl 19 yaş altı liginde 5 maçta 2 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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