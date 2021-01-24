Akhisarspor, ligde 9 maç aradan sonra kazandı
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Akhisarspor, ligde 9 maç aradan sonra kazandı

24.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:43
Akhisarspor, ligde 9 maç aradan sonra kazandı

TFF 1. Lig'de konuk olduğu Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, 9 maç aradan sahadan 3 puanla ayrıldı.

TFF 1. Lig'de konuk olduğu Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, 9 maç aradan sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'ndaki müsabakada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Paul Keita, Dzon Delarge, Yusuf Cihat Çelik, Akwo Ayuk ve Nsima Peter'e ilk 11'de şans veren yeşil-siyahlı ekip, Delarge'ın ilk maçında attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Onurcan Güler'le 2 gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, 3-0'lık skorla ikinci devreye galibiyetle başladı.

Ligde ikinci devreye 13 puanla 16. sırada düşme hattında giren Akhisarspor, Tuzlaspor galibiyetiyle 9 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 8. haftada Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip daha sonra çıktığı 8 maçta yenilmişti.

Puanını 16'ya çıkaran Akhisarspor maç fazlası ve averajla düşme hattından çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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