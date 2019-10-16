Akhisarspor liderliği geri almak istiyor

TFF 1. Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan önce Giresunspor'a tek golle yenilerek liderlikten inen Akhisarspor, bu hafta koltuğu geri almanın hesaplarını yapıyor.

16.10.2019 13:46
Akhisarspor liderliği geri almak istiyor

TFF 1. Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan önce Giresunspor'a tek golle yenilerek liderlikten inen Akhisarspor, bu hafta koltuğu geri almanın hesaplarını yapıyor. Ligde zirvenin 1 puan gerisine düşen yeşil-siyahlı ekip, 8. haftanın açılış maçında cuma günü eksi 2 puanla son sıradaki Eskişehirspor'u konuk edecek. Akhisarspor, rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Milli aranın kendilerine iyi geldiğini, Taha dışındaki sakatların takıma döndüğünü hatırlatan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Daha önce yine milli maçlar için verilen aradan sonra üst üste 3 galibiyet alarak liderliğe yükselmiştik. Yine çıkışa geçeceğiz" diye konuştu. Akhisarspor'da teknik heyet, futbolcular, aileleri ve kulüp personeli, Musa Nizam'ın davetlisi olarak akşam yemeğinde buluşup stres attı.


- Akhisar
Kaynak: DHA
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