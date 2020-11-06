Akhisarspor kupada kayıp
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Akhisarspor kupada kayıp

06.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:37
Akhisarspor kupada kayıp

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda daha önce üst üste 2 kez final oynayan Akhisarspor, son 2 sezonda ise kupaya 2'nci Lig ekiplerine mağlup olarak ilk maçta veda etti.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda daha önce üst üste 2 kez final oynayan Akhisarspor, son 2 sezonda ise kupaya 2'nci Lig ekiplerine mağlup olarak ilk maçta veda etti. Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında yarı finalde Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe gibi iki devi saf dışı bırakarak tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar, sonraki sezon ise 7 yıl kaldığı ligden düşmesine rağmen kupada Galatasaray'la final oynamayı başardı. TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra kupada da eski başarılı günlerini mumla arayan Akhisarspor, geçen sezon çıktığı ilk eleme maçında evinde 2'nci Lig ekibi Bayburt Özel İdarespor'a normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltılarla 4-2 yenilip elendi.

Yeşil-siyahlı ekip bu sezon da 3'üncü eleme turunda Etimesgut Belediyespor'a dün evinde 0-0 biten normal süre ve uzatmalar sonrası seri penaltılarla 5-4 mağlup olarak kupada erken havlu attı. Takımda Süper Lig'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 15 Mayıs 2019'da Sivas'ta Galatasaray'la oynanan finalde de yeşil-siyahlıları yöneten Cem Kavçak, bu sezon döndüğü yuvada kupada yaşanan üzüntüye engel olamadı. Ligde pazar günü Boluspor'u üst üste 3'üncü galibiyetini almak için ağırlayacak Akhisarspor'un rakibinde 3'ü futbolcu, 3'ü kulüp çalışanı 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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