Akhisarspor kârlı çıktı

TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u 90+1'inci dakikada suskun yıldızı Cikalleshi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor, zirve yarışında haftanın en karlı takımı oldu.

09.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:46
Akhisarspor kârlı çıktı

TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u 90+1'inci dakikada suskun yıldızı Cikalleshi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor, zirve yarışında haftanın en karlı takımı oldu. Yeşil-siyahlı ekibin direkt rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek 24 puanda kaldı. Bursaspor da evinde Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak 23 puandan çıkamadı. 22 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ise son sıradaki Eskişehirspor'a 3-1 yenilerek sarsıldı.

Kritik İstanbulspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan Akhisarspor, rakiplerinin arasından sıyrılıp 25 puanla ikinci sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşti. Akhisar'ın 30 puanlı lider Hatayspor'la arasındaki 5 puanlık fark da daha fazla açılmadı. Akhisarspor'da önceki hafta Ümraniyespor deplasmanında kasık tendonundan sakatlanan Taha'nın devreyi kapattığı öğrenildi. Tecrübeli ön libero bu sezon daha önce bileğinden de sakatlık yaşamıştı.


Kaynak: DHA
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