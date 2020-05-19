Akhisarspor kaldığı yerden başlayacak TFF 1'inci Lig'de sezona koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta ara verilmeden önce son haftaların en formda takımı olan Akhisarspor, 19 Haziran'da kaldığı yerden başlamanın hesaplarını yapıyor.

TFF 1'inci Lig'de sezona koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta ara verilmeden önce son haftaların en formda takımı olan Akhisarspor, 19 Haziran'da kaldığı yerden başlamanın hesaplarını yapıyor. Ligler tatil edilmeden önce direkt rakipleriyle çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisar, topladığı 45 puanla direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yalnız 2 puan gerisinde 5'inci sırada kendisine yer buldu.

Tam 3 aylık aradan sonra Haziran'da başlaması planlanan 1'inci Lig yeniden start aldığında çıkışını sürdürmeyi hedefleyen yeşil-siyahlılar, 6 final maçı oynayacak. Ligler tekrar başlayınca ilk olarak rakiplerinden Altay'la deplasmanda rakip olacak Akigo; Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak. Kalan 6 maçta en az 15 puan toplamayı hedefleyen Akhisar, ilk 2'de yer alarak şansını Play-Off'a bırakmadan Süper Lig'e dönüşünü ilan etmeyi hayal ediyor.

Kaynak: DHA