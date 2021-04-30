Akhisarspor kader sınavında
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Akhisarspor kader sınavında

Akhisarspor kader sınavında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son 2 haftaya kurtuluş hattının 5 puan gerisinde düşme korkusuyla giren Akhisarspor, yarın şampiyonluk yarışındaki GZT Giresunspor'a tamam ya da devam niteliğindeki deplasmanda konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de son 2 haftaya kurtuluş hattının 5 puan gerisinde düşme korkusuyla giren Akhisarspor, yarın şampiyonluk yarışındaki GZT Giresunspor'a tamam ya da devam niteliğindeki deplasmanda konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki maç ligdeki diğer karşılaşmalarla aynı saatte saat 16.00'da başlayacak. Eskişehirspor ve Ankaraspor'un düştüğü ligde Akhisarspor'un 29, Menemenspor ve Adanaspor'un 34'er, Balıkesirspor'un ise 35 puanı bulunuyor. Giresun ise 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde son 2 maç öncesi Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte 64'er puanla zirveyi paylaşıyor.Alt sıralardaki rakiplerinden ikili averajda geride olan Akhisarspor, güçlü rakibi önünde yarın kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları beklemek istiyor. Son olarak 2009-2010 sezonunda, 11 yıl önce 2'nci Lig'de mücadele eden Akhisarspor, rakibini yenemezse bitime 1 hafta kala küme düşecek. Akhisar kazansa bile Menemenspor ve Adanaspor 1 puan alırsa lige mendil sallayacak. Ege temsilcisi kümede kalması için 2'de 2 yapması, Menemenspor ve Adanaspor'dan en az birinin ise 2'de 0 çekmeleri gerekiyor. Yeşil-siyahlılarda daha önce Sissoko sezon sonunu beklemeden kulüpten ayrılmıştı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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