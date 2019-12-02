Akhisarspor kaçamadı

02.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:46

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Akhisarspor, fırsat tepti. Galip gelebilse 24 puanla adını direkt Süper Lig hattına yazdıracak Akhisar, 22 puanda kaldı. Kaçan galibiyete rağmen oyuncularını tebrik eden teknik direktör Mehmet Altıparmak, "2-2 olduktan sonra son 10 dakikalık periyotta rakibi kendi sahasına hapsettik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz oldu. Galibiyete uzanamasak da rakipten deplasmanda alınmış 1 puan iyidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA