Akhisarspor, Isparta'da çıkış arıyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve düşme potasına yaklaşan Akhisarspor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve düşme potasına yaklaşan Akhisarspor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Konuk Akhisarspor'da sarı kart cezalısı defans oyuncusu İbrahim İçuz mücadelede forma giyemeyecek.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Spor