Akhisarspor, Isparta'da çıkış arıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akhisarspor, Isparta'da çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Akhisarspor, Isparta'da çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve düşme potasına yaklaşan Akhisarspor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve düşme potasına yaklaşan Akhisarspor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Konuk Akhisarspor'da sarı kart cezalısı defans oyuncusu İbrahim İçuz mücadelede forma giyemeyecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Isparta, Tarsus, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title