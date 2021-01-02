Akhisarspor, İrfan Hadzic ile yollarını ayırdı
02.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli oyuncusu İrfan Hadzic'in yeşil-siyahlı ekipte devam etmeyeceğini bildirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli oyuncusu İrfan Hadzic'in yeşil-siyahlı ekipte devam etmeyeceğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Hadzic'le yolların ayrıldığı belirtildi.
2019-2020 sezonunda yeşil-siyahlı ekibe transfer olan Hadzic, Akhisarspor formasıyla lig ve kupada 32 maçta 8 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz