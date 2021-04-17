Akhisarspor ile Altınordu bıçaksırtı derbide
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Akhisarspor ile Altınordu bıçaksırtı derbide

Akhisarspor ile Altınordu bıçaksırtı derbide
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son 4 haftaya girerken kümede kalma umudu pamuk ipliğine bağlı olan Akhisarspor ile ilk 2 şansını kaçırıp Play-Off'a adını yazdırmaya çalışan Altınordu, yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de son 4 haftaya girerken kümede kalma umudu pamuk ipliğine bağlı olan Akhisarspor ile ilk 2 şansını kaçırıp Play-Off'a adını yazdırmaya çalışan Altınordu, yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 31'inci hafta mücadelesinde Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Mücadeleyi TRT Spor yayınlayacak. Ligde son 4 maçını kaybeden 16'ncı sıradaki 25 puanlı Akhisarspor'un, Altınordu'ya yenilmesi halinde küme düşme ihtimali bulunuyor. Akhisar kaybeder, 31 puanlı Menemenspor ve 32 puandaki Balıkesirspor yarın oynayacakları maçları kazanırsa yeşil-siyahlılar matematiksel olarak havlu atacak.

Ege derbisi öncesi bu sezon üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Teknik Direktör Fırat Gül'le yollarını ayıran Akhisarspor'da takımı sahaya Sportif Direktör Bayram Ali Kaya'nın çıkarması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar kazanarak lige tutunma ümidini son haftalara taşımak istiyor. Ligde son 2 maçını kaybederek ilk 2 yarışından kopan 52 puanlı 6'ncı sıradaki Altınordu'da ise Play-Off hattındaki yerini korumaya çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan stoper Sinan ve Yusufcan ile forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Altınordu 3-2 kazanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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