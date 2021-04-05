Akhisarspor için makas açılıyor
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Akhisarspor için makas açılıyor

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Akhisarspor için makas açılıyor

TFF 1'inci Lig'de bu sezon sürekli yönetimsel krizlerle anılırken düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, bitime 6 hafta kala kurtuluş barajının yine 4 puan gerisine düştü.

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TFF 1'inci Lig'de bu sezon sürekli yönetimsel krizlerle anılırken düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, bitime 6 hafta kala kurtuluş barajının yine 4 puan gerisine düştü. Ligde son oynadığı 19 maçın 15'ini kaybeden yeşil-siyahlı ekibin kalan haftalarda şampiyonluk yarışındaki rakiplerle karşılaşacak olması taraftarı endişelendiriyor. Akhisarspor, kalan 6 maçın 4'ünü direkt Süper Lig iddiasındaki güçlü takımlarla oynayacak. Bu hafta 52 puanla direkt Süper Lig barajının 2 puan gerisindeki Adana Demirspor'u konuk edecek Akhisar, ardından Adanaspor deplasmanına çıkıp, ilk 2 hedefleyen Altınordu'yla karşılaşacak.

Altınordu mücadelesi sonrası yine Süper Lig'e çıkma savaşı veren Altay'la içerde, lider Giresunspor'la deplasmanda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, sezonu evinde Ümraniyespor maçıyla biterecek. Süper Lig'deki 7 yıllık macerasının ardından 2019'da ilk kez küme düşen, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off oynayan Akhisarspor'da takımın kötü performansı son haftalar öncesi kurtuluş umutlarını azaltıyor. Devre arasında 8'i yabancı 27 futbolcu alan kulüpte alınan isimlerden 13'ü ligde hiç forma giymezken, 3'üncü Lig'den transfer edilen Alim Aykut Esgi, menajerlik şirketi bulunan Başkan Evren Özbey, kardeşleri ve ortaklarını transferi için ailesinden para almakla suçlamıştı. Suçlamaların ardından kongre üyeleri Özbeylerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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