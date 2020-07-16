Akhisarspor her ihtimali düşünüyor TFF 1. Lig'de sezonun son haftasında evinde cumartesi günü Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor, direkt Süper Lig'e yükselmek için her ihtimali düşünüyor.

TFF 1. Lig'de sezonun son haftasında evinde cumartesi günü Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor, direkt Süper Lig'e yükselmek için her ihtimali düşünüyor. Keçiörengücü karşısında mutlak galibiyet alması gereken yeşil-siyahlıların sezonu ikinci sırada bitirebilmesi için önünde rakipleri 3'üncü Adana Demirspor ve 2'nci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kesinlikle puan ya da puanlar kaybetmesi gerekecek. Aynı gün sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Erzurumspor'un yenilmesini bekleyecek Akhisarspor, İstanbulspor'la oynayacak Adana Demirspor'un da en kötü berabere kalmasını isteyecek.

Erzurumspor'la ikili averajı eşit olan Ege ekibi, rakibinin berabere kalması halinde Keçiörengücü'nü 5 ya da daha farklı skorla mağlup etmek durumunda kalacak. Aksi sonuçlarda Akhisarspor Süper Lig vizesi alabilmek için Play-Off oynayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, 21 Haziran'da Altay'a 3-1 kaybettikleri maçı kesinlikle unutamayacağını söyledi. O hafta takımda 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Benim testimde de bulgulara rastlanmıştı. Maça çıkamadım, eksik oynamak zorunda kaldık. Eğer bu durum yaşanmasaydı, ben sahada olsaydım Altay'ı yenerdik. Bizim kaderimiz o gün belli oldu. O maçı kazansaydık, şu an tüm ipler bizim elimizde olacaktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA