Akhisarspor hareketli
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Akhisarspor hareketli

04.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:27
Akhisarspor hareketli

TFF 1'inci Lig'de 7 maçlık yenilgi serisiyle düşme hattına demir atan Akhisarspor'da gündem transfer. 11 Ocak'ta alt sıralarındaki rakiplerinden Adanaspor'u erteleme maçında ağırlayıp devreyi kapatacak yeşil-siyahlılarda yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşlerinin geçen yıldan...

TFF 1'inci Lig'de 7 maçlık yenilgi serisiyle düşme hattına demir atan Akhisarspor'da gündem transfer. 11 Ocak'ta alt sıralarındaki rakiplerinden Adanaspor'u erteleme maçında ağırlayıp devreyi kapatacak yeşil-siyahlılarda yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşlerinin geçen yıldan beri süren transfer yasağını kaldırmak için pazarlıkları ve takviye arayışları sürerken, birçok oyuncu da yol ayrımında. Sezon başında 13 futbolcunun gittiği, henüz ilk yarı bitmeden ise kalan 5 yabancıdan Bjarnason, Rotman ve Hadzic'in ayrıldığı Akhisarspor'da kadrodaki tecrübeli yerlilerin isimleri de farklı kulüplerle anılıyor.

Kadronun en eski ismi olan Kadir Keleş'e Altay'ın, Musa Nizam'a ise Kocaelispor'un talip olduğu iddia edildi. Ayrılan isimlerin yerlerini dolduramadığı için altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Akhisar'da yönetimin uzun süredir takımla antermana çıkan Kongolu forvet Dzon Delarge ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'nun ardından Kasımpaşa'yla yol ayrımına gelen Gerard Bi Goua Gohou'yu listeye aldığı belirtildi. Son 2 sezondur Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kadrosunda yer alan 32 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, ülkemizde daha önce 2011-12 sezonunda Denizlispor, 2012-13'te Erciyesspor'da forma giymişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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