Akhisarspor hala umutlu TFF 1. Lig'de Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da yarı finalde elenen Akhisarspor, Futbol Federasyonu tarafından üst lige alınacağı inancını koruyor.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da yarı finalde elenen Akhisarspor, Futbol Federasyonu tarafından üst lige alınacağı inancını koruyor. Federasyonun liglerin bitiminin ardından yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen halen sezonu tescil etmediğini belirten Başkan Fatih Karabulut, "Küme düşmelerine rağmen ligde tutulan takımlar koronavirüs pandemisi nedeniyle mağdur oldularsa biz de mağdur olduk. En önemli maçımıza takımdaki pozitif vakalar yüzünden 3 eksikle ve teknik direktörümüz olmadan çıkıp o maçta kaybettiğimiz puanlarla direkt Süper Lig'e çıkmayı kaçırdık" dedi.

Yeni sezonda küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımla oynanacağı açıklanan Süper Lig'in 24 takımlı olması gerektiğini savunan Karabulut, "Liglerde küme düşmesi çoktan kesinleşen takımlar bile kalmasına rağmen Play-Off oynayan takımlar harcadıkları emekle kaldı. Biz TFF'ye başvurumuzu yaptık. Bizim gibi mağdur olan kulüplerin hepsinden de büyük talep var. Bu haklı talebimize sessiz kalınmayacağını umuyoruz" diye konuştu. Karabulut, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ve Avrupa'dan bir kulübün de talip olduğu iddia edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncuları Ali Kaan Güneren için kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA