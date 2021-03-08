Akhisarspor güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akhisarspor güven tazeledi

08.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:11
Akhisarspor güven tazeledi

SPOR Toto 1'inci Lig'de devre arasında yenileyip 8 iddialı yabancı takviyesiyle güçlendirdiği kadrosuna rağmen art arda 5 yenilgiyle düşme hattında çakılı kalan Akhisarspor, son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenerek zincir kırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de devre arasında yenileyip 8 iddialı yabancı takviyesiyle güçlendirdiği kadrosuna rağmen art arda 5 yenilgiyle düşme hattında çakılı kalan Akhisarspor, son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenerek zincir kırdı. Ligde haftalar sonra kazanan yeşil-siyahlı ekip, kümede kalma yarışında umutlarını artırdı. Galibiyete rağmen halen 22 puanla 16'ncı basamakta olan Akhisar, haftaya alt sıralardaki rakiplerinden Boluspor'a konuk olacak. Yeni takımıyla çıktığı ikinci sınavda galibiyetle tanışan teknik direktör Fırat Gül, iyi bir kadroya sahip olduklarını, bir an önce seri yakalayıp düşme hattından kurtulmak istediklerini söyledi. Gül, Bolu deplasmanında geçen sezon görev yaptığı eski takımına rakip olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mustafa Er Mesut Özil Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor güven tazeledi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:14:48. #1.16#
title