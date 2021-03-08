Akhisarspor güven tazeledi

SPOR Toto 1'inci Lig'de devre arasında yenileyip 8 iddialı yabancı takviyesiyle güçlendirdiği kadrosuna rağmen art arda 5 yenilgiyle düşme hattında çakılı kalan Akhisarspor, son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenerek zincir kırdı. Ligde haftalar sonra kazanan yeşil-siyahlı ekip, kümede kalma yarışında umutlarını artırdı. Galibiyete rağmen halen 22 puanla 16'ncı basamakta olan Akhisar, haftaya alt sıralardaki rakiplerinden Boluspor'a konuk olacak. Yeni takımıyla çıktığı ikinci sınavda galibiyetle tanışan teknik direktör Fırat Gül, iyi bir kadroya sahip olduklarını, bir an önce seri yakalayıp düşme hattından kurtulmak istediklerini söyledi. Gül, Bolu deplasmanında geçen sezon görev yaptığı eski takımına rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı