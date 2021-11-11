Akhisarspor fırsat kaçırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Akhisarspor, Ankara Demirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek Play-Off'u yakalama fırsatını tepti. Tüm takımların yakın puanlarda olduğu grupta Akhisarspor, bu mağlubiyetle 13 puanla alt sıralarda kalırken, 16 puanlı ekipler Play-Off hattını yakaladı. Ankara Demirspor, puanını 17'ye çıkarıp Play-Off barajı içine yerleşti. Kıyasıya bir yarışın yaşandığı grupta geride kalmak istemeyen yeşil-siyahlı ekip, kaybını pazar günü düşme hattındaki Eskişehirspor'u ağırlayacağı maçla telafi etmeye çalışacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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