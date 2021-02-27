Akhisarspor, Fırat Gül yönetimindeki ilk maçında Bursaspor ile karşılaşacak
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Akhisarspor, Fırat Gül yönetimindeki ilk maçında Bursaspor ile karşılaşacak

27.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:40
Akhisarspor, Fırat Gül yönetimindeki ilk maçında Bursaspor ile karşılaşacak

TFF 1. Lig'de 24. haftaya 19 puanla düşme hattında giren Akhisarspor, yeni teknik direktörü Fırat Gül yönetimindeki ilk maçında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de 24. haftaya 19 puanla düşme hattında giren Akhisarspor, yeni teknik direktörü Fırat Gül yönetimindeki ilk maçında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede, hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

Sezona Cem Kavçak yönetiminde başladıktan sonra takımı Mesut Dilsöz'e emanet eden Akhisarspor, hafta içinde İstanbulspor karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından Dilsöz'le yollarını ayırdı ve takımın başına Fırat Gül'ü getirdi.

Düşme hattının hemen üzerindeki Beypiliç Boluspor'un 4 puan gerisinde yer alan yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçından puan çıkaramadı.

Ligin ikinci devresinde istediği sonuçları elde edemeyen Bursaspor ise galip gelemediği son 5 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Yeşil-beyazlı ekipte cezalı Burak Altıparmak, yarın forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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