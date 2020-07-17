Akhisarspor final gibi son maçta TFF 1'inci Lig'de geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından düştüğü Süper Lig'e dönmek için sezon başından bu yana yarıştan hiç kopmayan Akhisarspor, yarın final gibi son hafta maçına çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından düştüğü Süper Lig'e dönmek için sezon başından bu yana yarıştan hiç kopmayan Akhisarspor, yarın final gibi son hafta maçına çıkacak. Ligde 34'üncü haftaya ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde, Play-Off'u garantilemiş olarak giren Akhisar, Keçiörengücü'nü hedefine ulaşmak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma ligde yarın oynanacak diğer maçlar gibi saat 17.30'da başlayacak. Akigo'da cezalı duruma düşen Onur ve Bjarnason son maçta forma giymeyecek.

Ligde üst üste 4 galibiyet alan Akhisarspor, son haftaya 57 puanla dördüncü sırada girdi. Keçiören maçında gözü sahada, kulağı rakiplerinin alacağı sonuçla olacak Akhisar, kazanıp Süper Lig için diğer maçların skorunu bekleyecek. Hatayspor'un Süper Lig biletini aldığı ligde aynı saatte 59 puanla Süper Lig hattında olan BŞB Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u; 58 puanlı ikinci Adana Demirspor ise İstanbulspor'u konuk edecek. Akhisar, Süper Lig için kendi kazanırken Erzurum'un evinde yenilmesini, Adana DS'nin ise puan kaybını bekleyecek.

Yeşil-siyahlılar kazanır, BŞB Erzurum berabere kalır, Adana Demir galip gelemezse olası puan eşitliği durumunda Erzurum'la ikili averajı eşit olan Akigo, rakibinin 5 gol averajı gerisinde bulunuyor. Akhisarspor ilk 2 hedefine ulaşamasa da her şartta kazanıp Play-Off'ta iç saha avantajını eline geçirmeyi hedefliyor. Lig mevcut sıralamayla sona ererse Akhisarspor Play-Off yarı finalinde Bursaspor'la rakip olacak. Yeşil-siyahlılarda son 10 maçın 8'ini kazandıklarını hatırlatan teknik direktör Yılmaz Vural, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Biz yine kazanıp rakiplerimizi bekleyeceğiz" dedi.AKHİSARSPOR

Lukac - Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir, Rotman, Taha, Burhan, Aykut (Ali Kaan), Erhan, Ergin

Kaynak: DHA