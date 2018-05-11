Akhisarspor - Fenerbahçe Maçı, Reytinglerde Zirveyi Karıştırdı
Birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği perşembe akşamının reyting galibi Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu.
Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması reytinglere damga vurdu.
BİRİNCİ SIRAYA OTURDU
Total'de ATV'de yayınlanan Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci sıraya otururken, ikinci sırada Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisi, üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi yer aldı.
AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ
AB'de ise Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci sırada yer alırken, ikincilik Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'in, üçüncülük ise TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasının oldu.
İşte dün akşamın reyting sıralaması;
YORUMLAR (12)
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AYKUT KOCAYI DİZİLERE TRANSFER EDİN REYTİNGLERDE BOGULURSUNUZ BİR AN ÖNCE ALIN GİDİN NNNNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hem lig i hem Tv yi hem twetleri alt üst ettin.Kupayı kaptın.Şehrime getirdin.Bir süprizde artık UEFA da ,ÜLKEM Adına YAPACAĞINDAN hiç şüphem yok.Allahın izniyle daha nice Mutluluk ve Süprizler yaşayacağız inşallah.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kutulamereyi izledim . maçta kavga olur fenere kupa yı hediye ederler diye izlemedim bir gün sonra gazetelerden öğrendim.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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izlediğim en komik filmler:1. fener-kupa metaforu 2. hababam sınıfı 3. Lord of the cups and looser fener 4. aziz harikalar diyarında 5. beş 6. altı var üstü yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AYKUT EFENDİ BAKTIMI KANVAR MI YETER ARTIK SANADA TAMAM TAMAM TAMAMCevap Yaz Yayından Kaldır