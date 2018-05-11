Akhisarspor - Fenerbahçe Maçı, Reytinglerde Zirveyi Karıştırdı

Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması reytinglere damga vurdu.

BİRİNCİ SIRAYA OTURDU

Total'de ATV'de yayınlanan Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci sıraya otururken, ikinci sırada Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisi, üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci sırada yer alırken, ikincilik Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'in, üçüncülük ise TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasının oldu.

İşte dün akşamın reyting sıralaması;