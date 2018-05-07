Akhisarspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.
40 İLA 80 LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, final maçının biletlerinin 40 ila 80 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
BİLET ALINACAK YERLER AÇIKLANDI
Açıklamada Fenerbahçe taraftarları için biletlerin "www.passo.com.tr" sitesinden sadece Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı ifade edildi. Fenerbahçe Passolig kart sahiplerinin Diyarbakır'da Forum AVM ve Megacenter'dan da bilet satın alabileceği kaydedildi. Teleset Mobilya Akhisarspor tribününe ait biletlerin ise Akhisarspor Kulübünün ve İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereğince sadece Spor Toto Akhisar Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinden satılacağı aktarıldı. Biletleri sadece Teleset Mobilya Akhisarspor logolu Passolig kart sahibi olan taraftarların alabileceği açıklandı.
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Dilerim Aqhızar için sonun başlangıcı olsun.. Emek hırsızlığı ile buraları asla haketmedilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sizin yapacagınız işe.....kendiniz izlersiniz artık...Diyarbakırlı,Urfalı,Şırnaklı,İzmirli,Hataylı kısaca Türkiyenin her bölgesinden her şehrinden insanlar bu maçı izleyemeyecekse ne anlamı kaldı bu TÜRKiYE kupasınınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasıl gitcez şimdi çok yanlış olmuşCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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passoligi olmayanlar ne olacak stad boş mu kalacak lanet olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bravo bu sayede kimse maca gidemiyecek ne kadar dogru bir karar simdi diyarbakirda oynamasinin ne anlami var ?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır