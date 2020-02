Akhisarspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

22.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:34

TFF 1. Lig 23. hafta müsabakasında Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Fatih Karagümrük ilk devrede bulduğu 2 golle ev sahibi ekip Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.



Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Bu kadar pozitif bu kadar her şeyi uygulamaya çalışan bir takım olarak yüzde 70 top sizde, 26 tane şut atmışız rakip 10 tane, 13 tane korner kullanmışınız rakibin korneri yok 2-0 mağlupsunuz. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadık, uzatma dahil çevirme adına o kadar kendimize güvenimiz vardı ki bugün bir tane atsak çevirirdik. Ama maalesef bütün çabalar ve gayretler çözüm olmadı. Bizim Anadolu'da maalesef oynana oyunu takip edemiyoruz, ben taraftar olsam onların gözüyle konuşuyorum hepsine de saygı duyuyorum, onlar için her şeyi yapıyoruz biz. Takımın çabasını görürüm ve o çabasına dair yorum yaparım. Tabii ki yenmek yenilmek bunlar hepimiz çok üzülüyoruz veya sevindiriyor. Ama işte orada sabırlı davranmak lazım, yani takım çok pozitif bir şeyler yaparken kaybetse bile ona orada sakin yaklaşın. Sonradan Allah razı olsun diyalog oldu toparladılar takıma yeniden destek verdiler. Merak etmesinler bu takım 11 tane maç var bunların hepsini böyle oynayacaklar. Hemen bu maçı unutup bu doğru yaptığımız şeyleri sonuçlandırabilecek bir inşallah futbol şansı ve futbol vuruşunu yapabiliriz. Bu takımı herkesi yenmek için oynattıracağız. İnşallah böyle bir tane daha şansızlık görmeyiz. Sonuç olarak hakikaten çok canımız yandı emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Bu arada hakem kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum ben buraya geldiğimden buyana dördüncü maçı oynuyorum hep bilmediğimiz yeni hakemler vardı. Ama gayet niyetleri çok güzel, gördüklerini çalıyorlar, tertemiz maç yönetmeye çalışıyorlar. Gelecek güzel bir nesil hakemlerimiz geliyor arkadan, kutluyorum onları. Tabii ki Karagümrük'ün başarısını da kutlamamız gerekiyor. Her şeye rağmen kazandılar" dedi.



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel ise, "Galip geldiğimiz için mutluyuz, bu galibiyeti dün babası rahmetli olan takım kaptanımız Zeki'ye armağan ediyoruz. Biz bu ligde emin adımlarla ilerleyip bir üst lig için ilk ikiye girip çıkmak istiyoruz. Oyun şekline baktığımız zaman bu maçın bu şekilde olacağını biz bekliyorduk zaten. Topu devam onlara verip kendimiz kontra ataklarla bu golü bulmayı istiyorduk. Nitekim de maçın başında bulduğumuz golle takımı daha büyük moral sağladı ve oyun istediğimiz gibi yönlendirip burada galip ayrılıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA