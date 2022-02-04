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Akhisarspor evinde oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçında, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akhisarspor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

TARSUS, MERSİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçında, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akhisarspor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ahmet Ecevit görev alacak. Akhisarspor'da kart cezalıları Kemal Cingirt ve Recep Kutun mücadelede forma giyemeyecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Tarsus, Spor, Haber

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