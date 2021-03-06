Akhisarspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
06.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:38
TFF 1. Lig'de yarın Eskişehirspor'u konuk edecek Akhisarspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig'de yarın Eskişehirspor'u konuk edecek Akhisarspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Fırat Gül yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Akhisarsporlu futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Ligde 7 puanla son sırada bulunan Eskişehirspor ile 19 puanla 16. durumdaki Akhisarspor arasındaki müsabaka yarın saat 16.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz