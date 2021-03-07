Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından
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Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından

07.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:47
Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde ligin son sırasındaki Eskişehirspor'u ağırlayan Akhisarspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde ligin son sırasındaki Eskişehirspor'u ağırlayan Akhisarspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Akhisarspor, teknik direktör değişikliğinin ardından çıktığı ikinci maçını kazanmasını bildi. Akhisarspor Mesut Dilsöz ile yollarını ayrıldıktan sonra anlaştığı Fırat Gül ile ikinci maçında sahadan 3 puanla ayrıldı. Fırat Gül yönetiminde ilk maçında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Bursaspor'a 3-2 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Akhisarspor, Eskişehirspor karşısında 5 hafta sonra aldığı 3 puanla hem moral buldu hem de kümede kalma adına önemli bir 3 puan almış oldu.

Akhisarspor cephesi

Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Öncelikle zor bir maç olduğunu söylemek lazım. Eskişehirspor ligimizin dirençli takımlarından biri. Baskı hızı çok yüksek bir takım. Özellikle ikinci bölgede oyun sıkıştığında çok ciddi bir top kazanabilen ve ikili mücadeleleri kazanabilen bir takım. Sonuç itibariyle biz kazandık. Önemli olan bizim için buydu. Oynanan oyun önemli, oyun planı önemli ama bu maçta her şeyin önünde bir şey vardı o da skordu. Sonuç itibariyle onu aldık. Önümüzde 9 maçımız daha var. Bu sadece bir basamak bizim için. Sonuç önemli ama sezon sonu hedefine ulaşmak için her şeyin ötesinde bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım. Bugünkü bir basamaktı, geçtik artık bitti. Bundan sonraki sürece en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Eskişehirspor cephesi

Kötü bir sezon geçiren ve TFF 1. Lig'in dibine demir atan Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Cengiz Seçsev ise maçın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Futbol, koşmak, oynamak, pozisyonları değerlendirmek, pozisyon vermemek adına kurulan bir oyun sistemi ama biz bu sistem içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Genç bir kadromuz var bu kadromuzla bu işe devam etmek zorundayız. Bu zorunluluk içinde saha içinde iyi işler yapıyoruz ama bu iyi işler içinde sahada kırılma noktaları da var. Bu kırılma noktalarında bileşenler var. İki takım bir hakem olayı. Bu bileşenlerden biri hata yaptı mı biz hata yaptık mı gol oluyor. Ama bizi hata yapmaya zorlayan bir pozisyon olmadan gerekli pozisyon içinde faul bu bana göre ilk yarının birinci bölümüydü. İkinci bizim bir penaltı noktamız var o da kırılma noktası o da verilmedi. Daha sonra genç takımın kırılma noktalarında direnme gücü düşüyor. Direnme gücü düşünce de goller geliyor. Biz olabildiğince koşarak mücadele ederek bu işi en üst seviyelere yükseltmek istiyoruz. Takımımız adına bazı çocukları da kazandığımızı düşünüyorum. Bugün Selman'ı kazandığımızı düşünüyorum. Her hafta her maçta birilerini kazanmak, bizim daha iyi bir takım olma adına umut veriyor. Akhisarspor'a da başarılar diliyorum." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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