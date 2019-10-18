Akhisarspor - Eskişehirspor maçı ardından

18.10.2019 22:26

TFF 1. Lig'in 8. hafta açılış maçında Akhisarspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Özellikle oyunun ilk yarısında tamamen topa hakim olan sahada istediği şeyleri yapan belki maç ilk yarıda farklı skor olabilirdi. Çok net pozisyonları değerlendiremedik ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Özellikle ilk 8 haftalık periyoda baktığımızda bugünkü aldığımız 3 puandan sonra yakaladığımız bir liderlik var. Hem onun mutluluğunu yaşıyoruz, hem de oyun içinde oyunun özellikle ilk yarısında tamamen hakim olan ikinci yarıda 1-1 olduktan sonra tekrar geri dönüş sağlayıp tekrar 2-1 üstünlüğü yakalayan ve iyi bir performans sergileyen tüm oyuncularımı kutluyorum. Kağıt üzerinde belki sonuncu takımla oynuyorsunuz ama bizim ligimiz böyle bir lig değil. Gerçekten ligin en iyi kontra atak yapan takımına karşı oynadık diyebilirim. Çok çabuk oyuncuları vardı, tabii ki bunları çok çalışmıştık ama kişisel beceriden ve ligin en güzel gollerinden birini yedik diyebilirim. Ama ondan sonraki dönüşümüz ve maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi, bütün oyuncularımı kutluyorum. Özellikle bize burada müthiş bir ambiyans ortaya koyan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise, "Benim gördüğüm kadarıyla iyi bir maç oldu, iki takım da istekliydi. İki takım da centilmence mücadele etti, iki takımın oyuncularını da kutlarım. Biz basit 2 tane gol yedik. Oyun hatamız yoktu, konsantre hatasından dolayı kalemizde gol gördük. Takım oyun disiplinine ve taktik disipline uydu. Tabii ki futbol skor oyunu, bizim de elde ettiğimiz pozisyonlar var. Ama biraz finallerde doğru zamanda doğru yerde doğru tekniği kullanamadık. Bundan sonraki maçlara bakacağız ama gelecek açısından umut verici bir oyun oldu bana göre. Akhisar gibi güçlü bir takım karşısında verdiği mücadeleden dolayı futbolcularımı kutlarım. Akhisar'ı da centilmence oyunundan dolayı kutlarım" dedi.



Takımın motivasyonunu yüksekte tutmak istediklerini belirten Demirbakan, "Yavaş yavaş oyuncularım beni, ben oyuncularımı tanıyorum. İleride çok güzel şeyler olacağını umuyorum. 34 senelik meslek hayatım bu şekilde puan tablosunda eksilerde giden takımların hepsinden çok şükür başarı ile ayrıldım. Ben bu liglerde takım düşürecek seviyede değilim. Bunu da başaracağız inşallah önümüzde çok maç var. Eskişehir'in mazisi başarılarla dolu, benim de orada 6 senem geçti. Her şeye vakıfım, bu işte biz alnımızın akı ile Mayıs ayına kadar iyi çalışacağız takımı ligde tutacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA