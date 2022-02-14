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Akhisarspor düşüşte

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor düşüşte

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda üçüncü mağlubiyetini ilk yarısını önde tamamladığı deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek alan Akhisarspor, kendisini düşme hattında buldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda üçüncü mağlubiyetini ilk yarısını önde tamamladığı deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek alan Akhisarspor, kendisini düşme hattında buldu. Grupta son galibiyetini 12 Aralık'ta Pazarspor'u mağlup ederek aldıktan sonra 6 maçtır 3 puana hasret kalan Akhisar, 23 puanla ateş hattına geriledi. Süper Lig'den 7 yıl mücadele ettikten sonra 2019 yılında, 1'inci Lig'den de geçen sezon düşen yeşil-siyahlılarda transfer yasaklısı takımın bu ligde de tutunamayıp yıllar sonra tekrar 3'üncü Lig'e dönme ihtimali taraftarı iyice korkutmaya başladı. Grupta cumartesi gününü bay takım olarak geçecek Akhisarspor, 23 Şubat'ta açık ara farkla şampiyonluğa koşan Pendikspor, 27 Şubat'ta da Uşakspor'la karşılaşıp çıkış arayacak. Akhisarspor'da kırmızı kart gören Bertuğ, Pendik önünde görev yapamayacak.


- Akhisar

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Pazarspor, Akhisar, Isparta, Spor, Haberler

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