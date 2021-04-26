Akhisarspor direniyor
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Akhisarspor direniyor

Akhisarspor direniyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de küme düşme korkusuyla çıktığı Ege derbisinde Süper Lig yarışındaki Altay'ı 2-0 mağlup eden Akhisarspor, umutlarını az da olsa son 2 haftaya taşıdı.

TFF 1'inci Lig'de küme düşme korkusuyla çıktığı Ege derbisinde Süper Lig yarışındaki Altay'ı 2-0 mağlup eden Akhisarspor, umutlarını az da olsa son 2 haftaya taşıdı. Ligde düşme hattının tek basamak üzerindeki Menemenspor'un Eskişehirspor'u 2-1 yenmesiyle sevinci yarım kalan Akhisar, önemli galibiyete rağmen son 2 haftaya rakiplerinin 5 puan gerisinde girdi. Eskişehirspor ve Ankaraspor'un düştüğü ligde Akhisarspor'un 29, Menemenspor ve Adanaspor'un 34'er, Balıkesirspor'un ise 35 puanı bulunuyor.

Tüm rakiplerinden ikili averajda geride olan Akhisarspor, kalan maçlarda 2'de 2 bile yapsa Menemen ile Adana 2 haftada birer puan alsa dahi düşecek. Bu hafta şampiyonluk yarışında Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte zirveyi paylaşıp Süper Lig'e direkt çıkma hesapları yapan Giresunspor deplasmanında hayati bir sınav verecek Akhisar, sezonu evindeki Ümraniyespor maçıyla noktalayacak. Akhisarspor'un kümede kalması için 2'de 2 yapması, Menemenspor ve Adanaspor'dan en az birinin ise 2'de 0 çekmeleri gerekiyor. Akhisar'da Sissoko, Altay maçı öncesi kulüpten ayrılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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