Akhisarspor devreyi açıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın kendisiyle aynı puandaki Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek.
ZONGULDAK (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın kendisiyle aynı puandaki Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 50, maraton tribün 25 TL olarak açıklandı. Transfer yasağı nedeniyle ara transfer döneminde kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, ilk yarının son maçında Amed Sportif'le deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri