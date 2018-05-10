Akhisarspor, Tarihinde İlk Kez Ziraat Türkiye Kupasını Kazandı

Ziraat Türkiye Kupasının finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Akhisarspor, bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2'yle geçen Manisa temsilcisi, 56. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

UEFA AVRUPA LİGİNİ GARANTİLEDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, kupayı kazanarak gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Manisa temsilcisi, gelecek sezon doğrudan gruplarda mücadele edecek.

FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇTA DA YENDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'deki iki maçı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Manisa ekibi, rakibine kupada da şans tanımadı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 9. isim oldu.

Okan Buruk bu kupayı futbolculuk döneminde 5 kez kazanmıştı. Tecrübeli futbol adamı, teknik direktörlük kariyerinde de kupayı kaldırarak tarihe geçti.