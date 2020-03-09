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Yılmaz Vural, Spor

Akhisarspor'dan "Süper" adım

TFF 1'inci Lig'de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyet alan Akhisarspor, şansını Play-Off'a bırakmadan Süper Lig'e dönme yolunda yeniden umutlandı.

09.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:37
Akhisarspor'dan

TFF 1'inci Lig'de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyet alan Akhisarspor, şansını Play-Off'a bırakmadan Süper Lig'e dönme yolunda yeniden umutlandı. Osmanlıspor'la giriştiği gol düellosunu da 3-2 kazanan Akigo, yarıştaki rakipleri Hatayspor'la BŞB Erzurumspor'un, Fatih Karagümrük'le Adana Demirspor'un birbirleriyle, Altay'ın Ekol Göz Menemenspor, Bursaspor'un ise İstanbulspor'la berabere kaldığı haftanın en karlı takımı oldu. Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez 3'te 3 yapan Akhisarspor, 41 puanla adını yeniden Play-Off hattına yazdırıp 46 puanla Süper Lig barajındaki Erzurumspor'la arasındaki farkı 5'e indirdi.

Ligde hafta içi mesaisinde yarın Erzurumspor'la Karagümrük, Altay'la ise Hatayspor oynarken kendisi çarşamba günü yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak Akigo, kazandığı takdirde büyük avantaj elde edecek. Akhisar'da son haftaların yıldızı Erhan, Osmanlıspor ağlarını da sarsarak takımının son 5 maçta aldığı 4 galibiyetin tamamına golleriyle katkıda bulundu. Erhan, toplamda 8 gole ulaşıp takımdaki krallık yarışında Burhan'ı yakaladı. Cikalleshi ise gol sayısını 7'ye çıkarırken Ergin Keleş 2'nci golünü attı. Akigo'da Adana Demirspor randevusu öncesi sarı kart gören Vrsajevic cezalı durumu düştü. Teknik direktör Yılmaz Vural, Adana'da seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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