Akhisarspor'dan İzmir seferi

KORONAVİRÜS salgını yüzünden 1.5 aydır duran TFF 1. Lig'de antrenmanlara yeni haftada tekrar başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor.

KORONAVİRÜS salgını yüzünden 1.5 aydır duran TFF 1. Lig'de antrenmanlara yeni haftada tekrar başlamak isteyen Akhisarspor, İzmir'de ikamet eden 10 futbolcuyu ilçeye getiriyor. Yeşil-siyahlılar takım otobüsünü 7 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu almak için İzmir'e gönderdi. Büyükşehirler arası seyahat yasağı nedeniyle Akhisarlı futbolcular yarın takım otobüsünde birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyarak ilçeye dönecek. Takımı tesislerde kampa alacak Akhisarspor tüm futbolcuları koronavirüs testinden de geçirecek. Akhisarspor, antrenman programını liglerin geleceğiyle ilgili salı günü alınacak karara göre belirleyecek.

Kaynak: DHA