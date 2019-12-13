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Akhisarspor'dan ek kontenjan talebi

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına iddialı hazırlanırken, yönetimden ek kontenjan talebi geldi.

13.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:08
Akhisarspor'dan ek kontenjan talebi

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına iddialı hazırlanırken, yönetimden ek kontenjan talebi geldi. Akhisarsporlu futbolseverlere Balıkesirspor deplasmanında 470 kişilik kontenjan ayrılırken, Başkan Fatih Karabulut, "Akhisarspor'u destekleyen taraftarımızı Balıkesir'e bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Balıkesirspor yönetimiyle ek kontenjan konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Daha fazla taraftarımızın statta yerini almasını bekliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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