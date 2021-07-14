Akhisarspor'dan Çekdar açıklaması
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Akhisarspor'dan Çekdar açıklaması

Akhisarspor'dan Çekdar açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Akhisarspor'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Çekdar Orhan, sosyal medya hesabından kulübüyle olan sözleşmesini haklı olarak feshettiğini duyururken, yönetim de bu konuda bir açıklama yayınladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Akhisarspor'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Çekdar Orhan, sosyal medya hesabından kulübüyle olan sözleşmesini haklı olarak feshettiğini duyururken, yönetim de bu konuda bir açıklama yayınladı.

Yeşil-siyahlılar, "Futbolcumuz alacaklarının tahsili amacıyla ihtarname çekilmiş, istenilen tüm tutar futbolcumuzun banka hesabına eksiksiz yatırılmıştır. Sözleşmemiz devam etmekte olup, futbolcumuza borcumuz bulunmamaktadır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda oyuncumuzla ilgili tüm hukuki haklarımız aranacaktır" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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