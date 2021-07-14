Akhisarspor'dan Çekdar açıklaması

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Akhisarspor'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Çekdar Orhan, sosyal medya hesabından kulübüyle olan sözleşmesini haklı olarak feshettiğini duyururken, yönetim de bu konuda bir açıklama yayınladı.