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Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

TFF 1'inci Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu.

06.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:45
Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

TFF 1'inci Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu. Akhisar'la sözleşmesini geçen ağustos ayında feshettikten sonra 6 aydır kulüpsüz olan Faslı oyuncu, ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı. Regattin, geçen sezon Akhisar'da 23 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 2 gol atmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giymişti.


Kaynak: DHA
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