Akhisarspor'dan hakem tepkisi

TFF 1'inci Lig'de üst üste üçüncü mağlubiyetini evinde Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek alıp bitime 5 hafta kala kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalan Akhisarspor, düşme korkusunu iyice hissetmeye başlarken, yönetim hakem hatalarına tepkili.

TFF 1'inci Lig'de üst üste üçüncü mağlubiyetini evinde Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek alıp bitime 5 hafta kala kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalan Akhisarspor, düşme korkusunu iyice hissetmeye başlarken, yönetim hakem hatalarına tepkili. Akhisar'da Başkan Evren Özbey yönetimi, maçta nizami gollerinin verilmediğini savunarak, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Yeşil-siyahlıların yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'la oynanan maçın 57'nci dakikasında topun çizgiyi geçmesine rağmen gol kararının çıkmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Akhisarspor'un bu sezon sayısız hakem hatasıyla karşı karşıya kaldığı iddia edilerek, "Yine bir hakem hatırası ile karşılaştık. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmiş, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmış Akhisarspor'umuz kalan maçlarında ligde kalma mücadelesi yapıyor. Hakemlerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kalan 5 maçta tüm gücümüzle savaşmaya devam ederken, hakkımızın daha fazla yenmesine sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı