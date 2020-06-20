Akhisarspor'dakine benzer durum Rusya'da yaşandı TFF 1'inci Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arası sonrası, yarın İzmir'de oynanacak Altay-Akhisarspor maçı öncesinde yapılan testlerde Akhisarspor'da pozitif vakalara rastlanırken, akıllara dün Rusya'da oynanan Soçi-Rostov maçı geldi.

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arası sonrası, yarın İzmir'de oynanacak Altay-Akhisarspor maçı öncesinde yapılan testlerde Akhisarspor'da pozitif vakalara rastlanırken, akıllara dün Rusya'da oynanan Soçi-Rostov maçı geldi.

Rusya Premier Ligi'ndeki maç öncesi konuk ekip Rostov'dan 6 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı, takımın tüm personeli karantinaya alındı. Ertelenmeyen maça genç takımla çıkan Rostov sahadan 10-1 mağlup ayrıldı.

Bu arada, Akhisar'da ilk etapta 11 olarak belirtilen pozitif vaka sayısı teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ve 7 çalışanla toplam 12'ye çıktı.

Pozitif çıkan isimlere yapılan ikinci testlerin sonuçlarını bekleyen Akhisarspor, Futbol Federasyonu'yla temaslarını sürdürerken, Altay cephesi de gelişmeleri takip ediyor. Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik yaptığı Futbol Müsabaka Talimatı İlave Sağlık Tedbirle Madde 7'ye göre bir takımda 25 olan profesyonel futbolcu sayısı 14'e düşene kadar maçlar ertelenmiyor. Takımda hiçbir semptom bulunmadığını söyleyen Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, "Biz maçın oynanmasını istiyoruz. Erteleme talebimiz olmadı. Diğer futbolcularımızın testleri negatif. Ancak tabii riskli bir durum söz konusu. Bu durumda rakip takımın oynamak isteyip istemeyeceğini bilemiyorum" dedi.

Kaynak: DHA