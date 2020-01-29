Akhisarspor'da, Yılmaz Vural ilk idmanına çıktı

29.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:50

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Yılmaz Vural yönetiminde başladı.



Bugün atılan imzanın ardından ayağının tozu ile takımının başında antrenmana çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kulüp personeli ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra oyuncularla da bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularla yakından ilgilenen deneyimli Vural, sık sık uyarılarda bulundu.



Yapılan antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular 4 gruba ayrılırken pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Öte yandan sakatlığı süren Taha Yalçıner ve gribal enfeksiyona yakalanan Muhammet Reis takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.



Ayrıca Mehmet Altıparmak döneminde kadro dışı kalan ve U21 ile çalışmalarını sürdüren Eray Ataseven de tekrar A takımla birlikte çalışmalara başladı.



"Hep beraber başaracağız bu işi"



Antrenman sonrasında açıklama yapan Vural, "Biz geldik tabi koştura koştura bekleyecek zamanımız yok dolayısıyla bir takım 65 tane şut atmış 54 tanesi kaleyi bulmuş ama ligin en az gol atan takımlarından bir tanesi. Aksiyon var ama sonuç yok. En son Bursa maçı örneği rakip 1, 2 kere kaleye geldi ama gol attı biz daha aksiyonlu oynadık ama sonuç bulamadık. Takım oyunsal anlamda, kondisyon merkeziyle, malzemeciyle, sizlerle herkesle konuşacağız biz hep beraber başaracağız bu işi. Bu konuya sahip olalım Pazar günü çok ciddi bir maçımız var" dedi.



"Oyuncuların bizden beklediği adalet"



Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Vural, "Takımımız da stoperde iki tane arkadaşımız cezalı biri Cocolic diğeri de Alperen. Hasan Ali İstanbul'a tedaviye gitti. Muhammet'in gribal bir enfeksiyonu var. Taha da sakatlıktan biraz erken dönmüş tekrar bir sakatlığı oldu. Uzun süre bizle olmayabilir. Oyuncu grubunda antrenman yapma sayısı bu. Eray da affedildi. Oyuncularla da konuştum 7 tane antrenör gözlemliyoruz. Hafta sonuna bir takım çıkacak. Geçmiş de iyiymiş kötüymüş ben bakmam onlara. Oyuncuların bizden beklediği adalet. Futbolculara da söyledim biz idare edilen birileri değiliz, biz kendimiz idare ederiz. Başkası bizi idare edemez. Bir kere bu bilinçte olursak iyi bir takım olabiliriz. Söylediğim başka şey de sürekli çalışacaksınız. Çok çalışınca bizim Türk oyuncular doğru tepki vermiyor maalesef. Böyle sorunları bütün takımlarda yaşadık. Umarım burada öyle sorun yaşamayız. Futbolcular tanıdığım, daha önce rakip olduğum beraber çalıştığım insanlar" diye konuştu.



"Bu ligde herkes herkesi yenebilir"



Ligin durumunu değerlendiren Vural, "28 puan dört tane takım var. İkinci ile aramızdaki puan farkı altı. Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Ligin özelliğinde ligde takımla kazanan takım yok hepsi oyuncu ile kazanıyorlar. Ama takım olabilirseniz her şeyi doğru yaparsanız sonuçlarını da rahat alabilirsiniz. Akhisarspor takımı çok önemli bir dönemde. Bu sene çıkması lazım bu takımın. Çıkmazsa eğer transfer yasağı ama çıktığımız zaman bütün ekonomi farklı hale gelecek. Çıkamadığımızda o borçlar önümüzdeki seneye gidiyor derken sonra çığ gibi oluyor. Geçen sene bu takım küme düştü ama aslında bu takımın küme düşmemesi lazımdı. Türkiye Kupası'nı kazanıyorsun, Avrupa kupasına gidiyorsun ama ertesi sene küme düşüyorsun, akıl alacak iş değil. Demek istediğim oyuncu kaliten vardı ama olmadı yani" ifadelerini kullandı.



Taraftara çağrı



Akhisarlı taraftarların desteklerini görmek istediklerini belirten Vural, "Manisa'da oynarken seyirci sayısı buradakinden daha fazlaydı. Sıkıntıları ne bilemiyorum. Akhisarlıysan bu takım 3. Lig'de de olsa da Akhisarlısındır. Sonuca göre takım desteklemez doğru olmaz. Çok güzel bir stadımız var. İstanbul'da bir maç kale arkası 150 TL yani 800 TL'ye 900 TL'ye biletler var. Hiç olmazsa bir bilet ile katkıda bulunsunlar. Gelsinler lütfen hep birlikte burada güzel günler yaşarız bizim onlara ihtiyacımız var. Taraftarsız bir takım bakın Başakşehir'i örnek veriyorum. Takım kaç senedir beri şampiyonluğa oynuyor ama son dakikada 8 puan geriden gelen takıma şampiyonluğu verdiler. Niye destek yok oyuncular havaya giremiyor" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA